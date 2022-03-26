İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE | İngiltere - İsviçre maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere ile İsviçre hazırlık maçında mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, İngiltere - İsviçre maçıyla ilgili bilgileri sorgularken İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - İsviçre maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 20.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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İNGİLTERE - İSVİÇRE MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford; Walker-Peters, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane

İsviçre: Kobel; Mbabu, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Okafor, Shaqiri, Vargas; Gavranovic