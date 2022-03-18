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Adana Demirspor forması giyen Balotelli İtalya Milli Takımı kadrosuna alınmadı!

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Mario Balotelli'ye milli takım şoku geldi. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Kuzey Makedonya karşılaşmasında 32 kişilik aday kadroya Balotelli'yi dahil etmedi. İşte İtalya'nın kadrosu...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 19:16
Adana Demirspor forması giyen Balotelli İtalya Milli Takımı kadrosuna alınmadı!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı'nda aday kadro açıklandı.

Teknik direktör Roberto Mancini, açıkladığı listede 32 futbolcuya yer verirken, Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli aday kadroda yer almadı.

Balotelli, İtalya Milli Takımı'nın iki ay önce gerçekleştirdiği hazırlık kampında yer almıştı.

İşte İtalya'nın kadrosu:

Kaleci: Cragno, Donnarumma, Golini, Sirigu.

Defans: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini.

Orta saha: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti.

Forvet: Belotti, Berardi, İmmobile, İnsigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo.

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