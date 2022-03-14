Aktüel haberler (14.03.2022)

MBAPPE REAL'DE!

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 6 ay kalan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza attığı bildirildi. Ocak ayında istediği kulübe imza atma hakkını elde eden 23 yaşındaki süper yıldızın 30 Ocak'ta Los Galacticos'a katıldığı ifade edildi. Real Madrid muhabiri olarak çalışan Ramon Alvarez, Mbappe'nin yeni sezonda Real'e bedelsiz olarak katılacağını belirtti. Mbappe'nin imza ücretiyle birlikte ne kadar para kazanacağı ise bilinmiyor. Yeni bir rekor dünya futbolunu bekliyor.

MERİH'E DE KANCA

Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya 3 milyon euro'ya kiralanan Merih Demiral'a Real Madrid talip oldu. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; 24 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestirdi. Atalanta isterse 28 milyon euro ödeyerek satın alabilir. Bu sezon Atalanta'da 29 maça çıkan milli futbolcumuz, 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

MESSİ'YE DEV TEPKİ

Paris SG'nin Bordeaux ile yaptığı lig maçında Lionel Messi ıslıklandı. Arjantinli dünya yıldızı kariyerinin şokunu yaşarken, taraftarların Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen takıma tepkili olduğu öğrenildi. Messi'nin dışında Neymar'ın da tepkilere maruz kaldığı hatta yönetimin istifaya davet edildiği de stadyumda duyuldu.