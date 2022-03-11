Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'den flaş hamle! Maçlara çıkmama kararı aldılar

MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararın etkileri devam ediyor. Hakemler, arkadaşlarının görevden alınmasına tepki gösterirken, son olarak Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler flaş bir karar aldı.

Liste dışı kalan hakemlerle ilgili karar gündeme bomba gibi düşerken çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Hürriyet'in haberine göre; FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, Arda Kardeşler'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi.

Bu hafta içi Manchester'de City-Sporting maçını yöneten ve gelişmelerden haberdar olan hakem triosu, MHK'ya bu yönde talepte bulundu. Bu nedenle hakem sayısının azlığı nedeniyle geçen hafta ceza alması gereken Zorbay Küçük Başakşehir - Antalyaspor maçına atandı.

2 MAÇI İADE ETTİLER

Bu ikilinin iade ettiği maçlar ise Başakşehir - Antalyaspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri oldu.

Kararın ardından Merkez Hakem Kurulu'nun tutumu merak konusu...