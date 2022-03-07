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Nottingham Forest - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Huddersfield karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 14:27
Nottingham Forest - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

NOTTINGHAM FOREST - HUDDERSFIELD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Nottingham Forest - Huddersfield, İngiltere FA Cup beşinci tur maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - HUDDERSFIELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Huddersfield maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 22:30'da Tivibu Spor 2'te canlı yayınlanacak.

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