Nottingham Forest - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

NOTTINGHAM FOREST - HUDDERSFIELD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Nottingham Forest - Huddersfield, İngiltere FA Cup beşinci tur maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - HUDDERSFIELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Huddersfield maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 22:30'da Tivibu Spor 2'te canlı yayınlanacak.