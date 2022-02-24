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Kupa Türkiye'de

Bu yıl sonunda Katar’daki dev turnuvayla sahibini bulacak dünyanın en büyük kupası ‘Dünya Kupası’, İstanbul’a geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Kupa Türkiye'de
Dünyanın futboldaki en önemli organizasyonu olan ve Katar'da gerçekleşecek dev turnuvayla sahibini bulacak 'Dünya Kupası', İstanbul'a geldi. İş Bankası ve VİSA sponsorluğunda İstanbul'a getirilen kupa, gerçekleşen organizasyonla tanıtıldı. 2002'de A Milli Takımımız'ın Dünya 3.'sü olduğu kadronun yıldızlarından Beşiktaşlı efsane golcü Nihat Kahveci ve takımın menajeri Can Çobanoğlu'nun katıldığı organizasyonda, iki isim 2002'de başlarından geçen ilginç olayları anlattı. Kahveci, her maç sonrası elenme ihtimaline karşın bavulu hazırlayıp ardından tekrar boşalttıklarını belirtirken, A Milli Takım'ın Cuma Namazı kılması için otele getirilen imama, müezzinlik yaptığını anlatması da salondaki izleyicileri güldürdü.
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