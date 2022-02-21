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Son dakika spor haberi: Yeni Zelandalı Meikayla Moore kendi kalesine hat-trick yaptı!

Son dakika spor haberleri... Yeni Zelandalı defans oyuncusu Meikayla Moore, SheBelieves Kupası'nda ABD Kadın Milli Takımı'na karşı oynadıkları maçta kendi kalesine hat-trick yaptı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:18
Son dakika spor haberi: Yeni Zelandalı Meikayla Moore kendi kalesine hat-trick yaptı!

Kadınlar 'SheBelieves' Kupası'nda ABD ve Yeni Zelanda Milli Takımı'nın karşılaştığı mücadelede, sahalarda nadir görülen bir olay yaşandı.

Son dakika spor haberi: Yeni Zelandalı Meikayla Moore kendi kalesine hat-trick yaptı!

Yeni Zelanda forması giyen Meikayla Moore, 36 dakikada kendi kalesine tam 3 gol birden atarak 'perfect hat-trick' yaptı. Moore'un kendi kalesine yaptığı goller sol ayağı, sağ ayağı ve kafa vuruşuyla geldi.

Son dakika spor haberi: Yeni Zelandalı Meikayla Moore kendi kalesine hat-trick yaptı!

25 yaşındaki savunmacı, attığı 3. golün ardından oyundan alındı. Yeni Zelanda, ABD'ye karşı maçı 5-0 kaybetti.

Son dakika spor haberi: Yeni Zelandalı Meikayla Moore kendi kalesine hat-trick yaptı!

Yeni Zelanda Teknik Direktörü Jitka Klimkova maç sonu yaptığı açıklamada, "Seviye fark etmeksizin futbol oynayan herkes böyle zor maçlar geçirebilir ve Mouse (Moore) da zor bir gün geçirdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Yeni Zelandalı Meikayla Moore kendi kalesine hat-trick yaptı!

25 yaşındaki futbolcu Yeni Zelanda ile 48 maça çıktı. Defans oyuncusu 2020'de Liverpool'a imza atmıştı.

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