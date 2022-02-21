Son dakika spor haberi: Yeni Zelandalı Meikayla Moore kendi kalesine hat-trick yaptı!

Kadınlar 'SheBelieves' Kupası'nda ABD ve Yeni Zelanda Milli Takımı'nın karşılaştığı mücadelede, sahalarda nadir görülen bir olay yaşandı.
Kadınlar 'SheBelieves' Kupası'nda ABD ve Yeni Zelanda Milli Takımı'nın karşılaştığı mücadelede, sahalarda nadir görülen bir olay yaşandı.
Yeni Zelanda forması giyen Meikayla Moore, 36 dakikada kendi kalesine tam 3 gol birden atarak 'perfect hat-trick' yaptı. Moore'un kendi kalesine yaptığı goller sol ayağı, sağ ayağı ve kafa vuruşuyla geldi.
25 yaşındaki savunmacı, attığı 3. golün ardından oyundan alındı. Yeni Zelanda, ABD'ye karşı maçı 5-0 kaybetti.
Yeni Zelanda Teknik Direktörü Jitka Klimkova maç sonu yaptığı açıklamada, "Seviye fark etmeksizin futbol oynayan herkes böyle zor maçlar geçirebilir ve Mouse (Moore) da zor bir gün geçirdi" ifadelerini kullandı.
25 yaşındaki futbolcu Yeni Zelanda ile 48 maça çıktı. Defans oyuncusu 2020'de Liverpool'a imza atmıştı.