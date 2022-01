Alt liglerden haberler (03.01.2022)

OFSPOR'DA VİDEO ŞOV

3. Lig ekibi Ofspor'da futbolcular, ödemelerin yapılmaması nedeniyle video çekti. 7 oyuncunun, 'Fesupanallah' şarkısının sözlerini değiştirip "Arkası gelmez ödemelerin bıktık illallah" derken gülmeleri tebessüm ettirdi. Başkan Olcay Saral da, Peaky Blinders dizisinden bir sahnenin sözlerini değiştirerek, "Ofspor'da kimsenin parası kalmaz" ifadelerini kullandı.

MOHAMED YAZA DÖNECEK

Menemenspor'da geçen sezon ikinci yarıda transfer edilip ligin son haftalarında çapraz bağlarından sakatlanan Omar Mohamed, 2022'nin yaz döneminde takıma dönecek. Ameliyat ve rehabilitasyon süreci nedeniyle lisansı çıkarılmayıp ABD'ye giden 25 yaşındaki Somalili sol kanadın yönetimden bu sezon için ücret talep etmediği öğrenildi. Yeni sezonda takıma tekrar katılacağı belirtilen Mohamed, 14 maçta 2 gol, 2 asist yapmıştı.

YENİ PRENS ALİ EMRE YANAR

Altınordu'da bu sezon forma şansı bulmaya başlayan kaleci Ali Emre Yanar gösterdiği performansla teknik ekibe güven verdi. Yönetimin 23 yaşındaki file bekçisini sezon sonunda Avrupa'ya gönderme planı yaptığı öğrenildi. Erhan Erentürk'ün Bursaspor'a gitmesiyle kaleyi devralan Ali Emre, 18 maçın tümünde ilk 11'de yer alırken, sadece burnunun kırıldığı Erzurum maçını tamamlayamadı.

YILMAZ CAN İNEGÖL'DE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi İnegölspor, Niğde Anadolu FK'dan Yılmaz Can Taşkıran ile anlaştı. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon 16 maçta forma giyerken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Kariyerinde 218 maçı bulunan tecrübeli futbolcu, 34 gol atarken 2 de asist yaptı. Yılmaz Can, solda da oynayabiliyor.

SARIYER, EKREM AL'I GETİRDİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 15 puanla düşme hattında geçen Sarıyer'de kan değişikliği yaşandı. İstanbul temsilcisi, teknik direktör Mustafa Çapanoğlu'nun yerine Ekrem Al'ı getirdi. 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Ekrem hoca geçen sezon Sarıyer'in başına şubat ayında geçmişti ve haziran ayına kadar 13 maçta takımı yönetmişti. Ekrem Al bu süreçte 6 galibiyet alırken, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 22 puan topladı.

MANİSA İMZALARA HAZIRLANIYOR

Manisa FK, bir süredir görüşme halinde olduğu Altay'dan Erhan Çelenk ve Çaykur Rizespor'dan Yasin Pehlivan'la sözleşme imzalamaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların Eyüp'ten 26 yaşındaki orta saha Gökcan Kaya'yla da kiralık olarak ilgilendiği öğrenildi. Öte yandan ilk yarıda sadece 3 gol atıp bekleneni veremeyen Dever Orgill'le yolların ayrılması bekleniyor.

TURGUTLUSPOR'DA SEMİH GİTTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor'da ön libero Semih Ocaklı ile yollar ayrıldı. Sezon başında İsviçre ekibi Sion'un altyapısından transfer edilen gurbetçi futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Ligde 7 maçta 1 kez ilk 11'de şans bulup, 218 dakika görev alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı. Sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Semih, kupada ise 1 müsabakada 90 dakika oynadı. Turgutluspor, geçtiğimiz günlerde stoper Mahmut Boz'la da yollarını ayırmıştı.