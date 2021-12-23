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Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Al Kuwait-Al Qadisia arasında oynanan Kuveyt'teki Emir Kupası finalini yönetti. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Al Kuwait, kupayı müzesine götürürken, iki takımın futbolcuları da birçok pozisyonda Çakır'a itirazlarda bulundular. İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:49
Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

FIFA kokartlı Elit Kategori hakemi olan Cüneyt Çakır'ın, maç yönettiği ülkeler arasına Kuveyt de eklendi. Deneyimli hakem, Körfez ülkesinde kupa finalinde düdük çaldı.

Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

VAR HAKEMİ METE KALKAVAN

Müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yaptı. Çakır'ın yardımcılıklarını Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan M.Sayedali ve Omar A. Alshatti yaptı.

Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

AL KUWAIT KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Çakır, Kuveyt Emir Kupası finalinde oynanan Al Kuwait-Al Qadisia maçını yönetti. Jaber Al-Ahmad Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Al Kuwait, Kongolu forveti Dieumerci Mbokani'nin attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

MAÇ KOLAY GEÇMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde final, Dünya Kupası'nda yarı final yönetmişliği bulunan 45 yaşındaki Türk isim için, Körfez ülkesindeki maçın kolay geçeceğini zannedenler ise yanıldı.

Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

KARARLARININ DOĞRULUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca oldukça başarılı bir yönetim sergilerken, tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların doğruluğu, pozisyonların tekrar gösterimlerinde ortaya çıktı. Ancak maçın hararetiyle deneyimli isme saha içinde çok sayıda karşı çıkışlar meydana geldi.

Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

ÇAKIR'A İTİRAZ ÇEMBERİ

Hakemin düdüğüyle oyunun durduğu birçok pozisyonda futbolcular, Cüneyt Çakır'a kalabalıklar halinde yoğun itirazlarda bulundu.

Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

VAR İLE İLETİŞİM KURARAK DOĞRU KARARI VERDİ

Maç içinde sarı kartına da başvuran tecrübeli hakem, Al Qadisialı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu bir pozisyonda ise VAR ile iletişim kurarak, kararının teyidini aldıktan sonra oyunu devam ettirdi.

Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

12 BİN DOLAR KAZANDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Türk futbolunun en kariyerli hakemi olan Cüneyt Çakır'ın bundan önce yönettiği maçta kazancının yaklaşık 12 bin dolar olduğu iddia edilmişti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Çakır'la kendi liglerinde maç yönetmesi için masaya oturduğu da ileri sürülmüştü.

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