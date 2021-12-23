Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

FIFA kokartlı Elit Kategori hakemi olan Cüneyt Çakır'ın, maç yönettiği ülkeler arasına Kuveyt de eklendi. Deneyimli hakem, Körfez ülkesinde kupa finalinde düdük çaldı.
FIFA kokartlı Elit Kategori hakemi olan Cüneyt Çakır'ın, maç yönettiği ülkeler arasına Kuveyt de eklendi. Deneyimli hakem, Körfez ülkesinde kupa finalinde düdük çaldı.
VAR HAKEMİ METE KALKAVAN
Müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yaptı. Çakır'ın yardımcılıklarını Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan M.Sayedali ve Omar A. Alshatti yaptı.
AL KUWAIT KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Çakır, Kuveyt Emir Kupası finalinde oynanan Al Kuwait-Al Qadisia maçını yönetti. Jaber Al-Ahmad Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Al Kuwait, Kongolu forveti Dieumerci Mbokani'nin attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
MAÇ KOLAY GEÇMEDİ
Şampiyonlar Ligi'nde final, Dünya Kupası'nda yarı final yönetmişliği bulunan 45 yaşındaki Türk isim için, Körfez ülkesindeki maçın kolay geçeceğini zannedenler ise yanıldı.
KARARLARININ DOĞRULUĞU ORTAYA ÇIKTI
Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca oldukça başarılı bir yönetim sergilerken, tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların doğruluğu, pozisyonların tekrar gösterimlerinde ortaya çıktı. Ancak maçın hararetiyle deneyimli isme saha içinde çok sayıda karşı çıkışlar meydana geldi.
ÇAKIR'A İTİRAZ ÇEMBERİ
Hakemin düdüğüyle oyunun durduğu birçok pozisyonda futbolcular, Cüneyt Çakır'a kalabalıklar halinde yoğun itirazlarda bulundu.
VAR İLE İLETİŞİM KURARAK DOĞRU KARARI VERDİ
Maç içinde sarı kartına da başvuran tecrübeli hakem, Al Qadisialı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu bir pozisyonda ise VAR ile iletişim kurarak, kararının teyidini aldıktan sonra oyunu devam ettirdi.
12 BİN DOLAR KAZANDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ
Öte yandan Türk futbolunun en kariyerli hakemi olan Cüneyt Çakır'ın bundan önce yönettiği maçta kazancının yaklaşık 12 bin dolar olduğu iddia edilmişti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Çakır'la kendi liglerinde maç yönetmesi için masaya oturduğu da ileri sürülmüştü.