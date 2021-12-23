Kuveyt'te gündem Cüneyt Çakır! Maç sonrası ortalık karıştı...

VAR İLE İLETİŞİM KURARAK DOĞRU KARARI VERDİ Maç içinde sarı kartına da başvuran tecrübeli hakem, Al Qadisialı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu bir pozisyonda ise VAR ile iletişim kurarak, kararının teyidini aldıktan sonra oyunu devam ettirdi.

12 BİN DOLAR KAZANDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ



Öte yandan Türk futbolunun en kariyerli hakemi olan Cüneyt Çakır'ın bundan önce yönettiği maçta kazancının yaklaşık 12 bin dolar olduğu iddia edilmişti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Çakır'la kendi liglerinde maç yönetmesi için masaya oturduğu da ileri sürülmüştü.