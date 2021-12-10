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Son dakika spor haberi: Brezilya'da Atletico Mineiro şampiyon oldu!

Son dakika spor haberleri... Brezilya Ligi'nde şampiyon, son hafta maçında Gremio'ya 4-3 yenilen Atletico Mineiro oldu. Tarihinin ikinci şampiyonluğuna ulaşan Mineiro, 50 yıllık hasrete son verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 10:02
Son dakika spor haberi: Brezilya'da Atletico Mineiro şampiyon oldu!

Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde Atletico Mineiro, şampiyon oldu. Şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Atletico Mineiro, son hafta mücadelesinde deplasmanda Gremio'ya 4-3 yenildi.

Bu sonuçla ligi 84 puanla zirvede tamamlayan siyah-beyazlılar, 50 yıllık şampiyonluk özlemine son verirken, tarihinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Sezonu Flamengo 71 puanla ikinci, Palmeiras ise 66 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Bu yıl ocak ayında Atletico Mineiro'ya transfer olan yıldız futbolcu Hulk, gol krallığı yarışında 19 golle zirvede yer aldı.

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