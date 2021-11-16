Haberler Futbol 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Saat kaçta?

2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Avrupa elemeleri 9. maçında sahasında Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla devirdi. Gruptaki rakiplerimiz Norveç ve Hollanda da 2 kritik puan kaybı yaşadı ve Milli Takımı'mızın gruptan çıkma şansı arttı. Ay-yıldızlıların play-off şansının doğmasının ardından arama motorlarında 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? gibi araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 09:43
2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Saat kaçta?

Tüm dünyadan 32 takım, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Eleme aşamasında grupların tablosu son şeklini almaya yakınlaşırken, turnuvaya katılacak son takımlar ise play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek.

GOAL, 2022 Dünya Kupası grup elemelerine dair bilmeniniz gereken her şeyi derledi.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Bir diğer deyişle kura Avrupa Elemeleri'nin bitiş tarihi olan 16 Kasım'dan 10 gün sonra çekilecek.

Kuraya İsviçre, Zürih'teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR?

FIFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlıyacak, ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek.

Play-off maçları ne zaman oynanacak?

Yarı finaller

24-25 Mart

Final

28-29 Mart

Mart 2022'nin sonunda, 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa play-off'ları tamamlanmış olacak.

Yarı final eşleşmeleri 24-25 Mart; final müsabakaları ise 28-29 Mart'ta oynanacak.

DİĞER
Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile güzelliğini konuşturdu!
İstanbul'da taksi dehşeti devam ediyor! Elindeki demir sopayla müşteriyi tehdit etti
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor