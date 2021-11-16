2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Saat kaçta?

Tüm dünyadan 32 takım, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Eleme aşamasında grupların tablosu son şeklini almaya yakınlaşırken, turnuvaya katılacak son takımlar ise play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek.

GOAL, 2022 Dünya Kupası grup elemelerine dair bilmeniniz gereken her şeyi derledi.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Bir diğer deyişle kura Avrupa Elemeleri'nin bitiş tarihi olan 16 Kasım'dan 10 gün sonra çekilecek.

Kuraya İsviçre, Zürih'teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR?

FIFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlıyacak, ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek.

Play-off maçları ne zaman oynanacak?

Yarı finaller

24-25 Mart

Final

28-29 Mart

Mart 2022'nin sonunda, 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa play-off'ları tamamlanmış olacak.

Yarı final eşleşmeleri 24-25 Mart; final müsabakaları ise 28-29 Mart'ta oynanacak.