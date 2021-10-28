Sezonun en iyileri belli oldu!

Beşiktaş'ı geçtiğimiz sezon hem ligde şampiyonluğa taşıyan hem de kupada zafere götüren Sergen Yalçın, 'Yılın Teknik Direktörü' unvanına layık görüldü. Başarılı çalıştırıcı törende yaptığı konuşmada Turkuvaz Medya'ya teşekkür ederken "Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir ödül alıyorum. Benim için çok değerli" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın zor bir sezonda şampiyon olduklarını belirterek "Tribünler boştu, taraftarımızın desteğini sosyal medyada hissettik. Futbolda inişler çıkışlar olabiliyor. Antrenörlere karşı daha sabırlı olalım. Kendi insanımıza değer verelim" dedi.

FATİH TERİM'E SAYGIM BÜYÜK

Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim ile kulübede yaptığı sohbetin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Fatih hoca çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir hocamız. Bizden çok daha tecrübeli, çok daha büyük başarılar elde etmiş bir isim. Onu çok seviyoruz. Bizim mücadelemiz saha içinde, saha dışında hep büyüğümüz biri. Belki onun yakaladığı başarıları biz hayatımız boyunca yakalayamayacağız. Herkesin farklı bir karizması var. Onunla karşılaştırılmak yanlış. Bakalım o seviyede bizler sürekli kalabilecek miyiz."

FARIOLİ'Yİ BIRAKMAYIZ

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, FOTOMAÇ Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde hocaları Francesco Farioli hakkındaki Newcastle United iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Hurma "Hocanın sözleşmesini uzattık. Onu bırakma gibi bir niyetimiz yok. Farioli'nin bu kadar takip edilmesi, bizim oynadığımız futbolun ve kulüp kalitemizin ne denli yüksek olduğunu gösterir. Gün gelir bizim hedeflerimizin çok üstünde bir kulüp ona talip olursa ve de hayırlısıyla buluşmalarına karşı olmayız" dedi.

BEŞİKTAŞ'A 6 ÖDÜL

Siyah-beyazlılar geçen sezon hem ligde şampiyon olmuş hem de kupayı müzesine götürmüştü. Çifte kupalı Kartal, FOTOMAÇ Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne de damga vurdu. Beşiktaş dün Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen törende tam 6 ödül birden kazandı. BEŞİKTAŞ 'Yılın Futbol Takımı' ödülüne layık görülürken, Ahmet Nur Çebi de 'Yılın Başkanı' seçildi. Kartal'ı zaferden zafere koşturan Sergen Yalçın 'Yılın Teknik Direktörü' unvanı aldı. 'Yılın Yabancı Futbolcusu' Rachid Ghezzal seçildi. 'Yılın Orta Saha Oyuncusu' Josef de Souza oldu. 'Yılın Forveti' ödülünü Cyle Larin aldı.

BEN DE BURADAYIM LARİN DE BURADA

Ödül töreninde 'Yılın Başkanı' seçilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye kontrat yılında olan Cyle Larin'in son durumu soruldu. Çebi "Ben de buradayım, Larin de bizimle kalacak" cevabını vererek siyah-beyazlı taraftarların yüreklerine su serpti. Başkan Çebi şöyle konuştu: "Geçen sene medya bizi 4. veya 5. yapıyordu şampiyon olduk. Bu sene tam tersini yaptınız. Biz sahada emek vereceğiz. Geçen seneki şampiyonluğun en önemli tarafı pandemi ve ekonomik zorluklarla alınmış olmasıydı. İki kupa aldık, üçüncüyü de alacağız inşallah"

ŞEFFAFLIK İSTEMEK HAKKIMIZ

Ahmet Nur Çebi'ye MHK ile ilgili görüşleri de soruldu. Siyahbeyazlı kulübün başkanı "Biz isimler üzerinden konuşmuyoruz. Sistemin değişmesini istiyoruz. Hiç kimse kendisine haksızlık yapılmasını kabul etmiyor biz Beşiktaş olarak başkasına da haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruz. Hakemlik kolay değil. Doğru yönetilmeli" cevabını verdi.

AŞI OLUN KARDEŞİM!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pandemiden bir an önce kurtulmanın yolu olarak yoğun aşılanmayı gösterdi. Çebi "Aşı olun kardeşim" ifadelerini kullandı.

KOCADAĞ: HAK ETTİK

Yılın Takımı' seçilen Beşiktaş adına ödülü Asbaşkan Emre Kocadağ, Yayın Koordinatörümüz Cenk Atılgan'ın elinden aldı. Kocadağ "Mütevazi bir kadroyla şampiyon olduk. Bu ödülü hak ettik" diye konuştu.

Türk futbolunda geçtiğimiz sezona damga vuran isimler "FOTOMAÇ Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde" bir araya geldi. TURKUVAZ Medya Merkezi'nde ev sahipliğini FOTOMAÇ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurakan'ın yaptığı törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, futbolcular Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Cyle Larin, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktörü Rıza Çalımbay da katıldı.

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş hem takım, hem başkan, hem teknik direktör hem de futbolcularıyla ödülleri toplayarak törene damga vurdu. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan okçumuz Mete Gazoz ile boksörümüz Busenaz Sürmeneli ödüllerini sabah seansında aldılar. Gururlarımızdan Mete Gazoz bizzat katılırken kampta bulunan Busenaz ise video bağlantı ile ödülünü aldı. YILIN en değerli Türk futbolcusu seçilen Taylan Antalyalı ile Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör ödülünü alan Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan da video bağlantısı ile teşekkürlerini sundular.