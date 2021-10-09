Telafi zamanı

Ligdeüç maçtır kazanamayan Beypiliç Boluspor, milli araya 9. sırada girmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Reha Erginer, bu haftayı yoğun geçireceklerini söyledi. Bursaspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Erginer, "Selmani ve Roshi'yi Arnavutluk A Milli Takımı'na gönderdik. Cezalımız da yok. Tam kadro çalışmalara devam ediyoruz. Bu haftayı hem fiziksel hem taktiksel olarak yoğun geçireceğiz. Çift antrenman yapıyoruz. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki puan kayıplarını telafi etmek için çok önemli bir süre" diye konuştu.