Haaland makine gibi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde rakibi olan Norveç, Erling Haaland'a sahip olduğu için çok şanslı. 21 yaşındaki futbolcu, milli formayla eylül ayında çıktığı 3 maçta 5 gol atarak takımını sırtladı. 1-1 berabere biten Hollanda ve 2-0 kazanılan Letonya maçlarında 1'er gol atan Haaland, Cebelitarık'a karşı ise hat-trick yaptı. Dortmund'da bu sezon 5 maçta 6 gol, 3 asist yapan Haaland, sezona inanılmaz başladı. Alman ekibinde 64 resmi maçta 63 gol, 18 asistle oynayan Haaland, tüm rekorları kırabilir.