Alanyaspor U19 - Kasımpaşa U19 | CANLI YAYIN

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Dün Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde...

Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona ermişti. Lider Galatasaray ile 8. sıradaki Beşiktaş'ın karşılaştığı derbi ise uzatmalara gitmiş, kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray olmuştu.

Bugün ise saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Alanyaspor ile Kasımpaşa'nın U19 takımları karşılaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...