Eren Aydın yıldızlaştı Galatasaray Beşiktaş'ı devirdi! Galatasaray U19 Beşiktaş U19: 4-2 | MAÇ SONUCU GOLLER İZLE

U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. A Spor'dan naklen ekranlara gelen mücadele, sarı kırmızılıların 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray'ın golleri 4', 13', 95' Eren Aydın, 120+2 Caner Doğan'dan gelirken, Beşiktaş'ın golleri, 54' Avtandil, 64' Koray'dan geldi.

BEŞİKTAŞ 2 KEZ KIZARDI

Öte yandan Beşiktaş'da Koray, 99. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, 119. dakikada da Cüneyt kırmızı kart gördü ve siyah beyazlılar, maçı 9 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray, yarı finale yükseldi.

MAÇ ÖZETİ