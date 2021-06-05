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Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü takımının performansından memnun

Son dakik spor haberi: Teknik Direktörü , takımının son hazırlık maçında gösterdiği performansın için iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 08:45
Son dakika spor haberi: İtalya Teknik Direktörü Mancini takımının performansından memnun

'de ile aynı grupta yer alan 'yı çalıştıran , şampiyona öncesinde takımının 'yı 4-0 yendiği son hazırlık maçını değerlendirdi. Mancini, yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir takıma karşı doğru şekilde, iyi bir maç çıkardık. Bu, 'nın başlangıcına yönelik iyi bir işaret." dedi.

Oyunlarını daha da geliştirmeleri gerektiğini aktaran Mancini, "Genç bir ekibiz ve pek çok açıdan daha da iyisini yapabiliriz." diye konuştu. Şampiyona öncesi son hazırlık maçını bu şekilde oynayıp kazanmalarının olumlu olduğunu vurgulayan Mancini, kendi oyunlarını ortaya koyarken hem hücumda hem savunmada iyi oynamaları gerektiğini ifade etti.

Çekya karşısında İtalya'nın son golüne imzasını koyan de maç sonunda yaptığı açıklamada, "Her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. İyi bir maç oynadığım için memnunum ama hem antrenmanda hem de maçlarda daha da iyi olabilirim. Eğer Türkiye'ye karşı ben oynarsam ya da veya hangimiz oynarsak aynı olacak. Üçümüz de güçlüyüz, kim oynarsa yüzde 100'ünü verecektir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, bu maçı da alarak resmi ve özel maç olmak üzere yönetiminde yenilmezlik serisini de 27 maça çıkardı. "Gök mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, son 8 maçtan da sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Türkiye, ve ile A Grubu'nda mücadele edecek olan İtalya, 11 Haziran Cuma günü 'da EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşılaşacak.

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