Haberler Futbol 2021 Kupa Amerika Brezilya'da!

2021 'da!

13 Haziran - 10 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan (Copa America), ve 'nın ev sahipliğinden alınmıştı. 'nın en büyük kupasının 'da düzenleneceği duyuruldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:41
2021 Kupa Amerika Brezilya'da!

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Kupa Amerika (Copa America), Brezilya'da düzenlenecek.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek." ifadeleri kullanıldı.

13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı.

CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.

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