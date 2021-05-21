Haberler Futbol Dünya Kupası 2 yılda bir düzenlenebilir! Çalışmalar başladı

2 yılda bir düzenlenebilir! Çalışmalar başladı

'ın teklifi sonrası, kongresinde 'nın 2 yılda bir düzenlenmesinin incelenmesi 166'ya 22 oyla kabul edildi. FIFA, turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesinin küresel liglere ve ekonomik dağılıma etkisini analiz ettikten sonra kararını açıklayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 23:23 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 23:24
Dünya Kupası 2 yılda bir düzenlenebilir! Çalışmalar başladı

'nın iki yılda bir düzenlenmesi, küresel rekabet zenginliğini yaymak ve ile 'nın mali gücüne meydan okumak amacıyla tarafından araştırılacak.

'nde, 2 yılda bir düzenlenmesi planlanan organizasyonların uygulanabilirliğinin araştırılması lehine oy kullanıldı.

Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi fikri ise Futbol Federasyonu Başkanı tarafından ortaya atıldı.

FIFA'NIN SON DÖNEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Turnuva süre aralığı konusunda şimdiye kadar hiçbir teklifin başarılı olmamasına rağmen FIFA, son yıllarda Dünya Kupası'na dair birçok değişiklik yaptı.

Bu değişikliklerden biri 'daki turnuvayla ilgili. 2022'deki turnuva, ülkede yaz aylarındaki aşırı sıcaklardan ötürü ve aylarında yapılacak. , ve ortaklığında düzenlenecek olan 'nda da takım sayısı değişikliğine gidildi. Turnuvaya katılan toplam takım sayısı, 16 ekibin daha eklenmesiyle 48'e çıkartıldı.

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