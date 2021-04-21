Haberler Futbol Avrupa Süper Ligi aslıya alındı! Florentino Perez'den iptal ve Türkiye sözleri

aslıya alındı! 'den iptal ve sözleri

Başkanı , 'nin askıya alındığını açıkladı. Öte yandan Perez yaptığı konuşmada, Avrupa Süper Ligi'ne 'den de takımların dahil olabileceğinin sinyallerini verdi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 01:46
Avrupa Süper Ligi aslıya alındı! Florentino Perez'den iptal ve Türkiye sözleri

Başkanı 'den flaş sözler... 'nin askıya alındığını açıklayan Perez, 'ye dair konuştu.

Perez yaptığı açıklamada, Türkiye'den de Avrupa Süper Ligi'ne takımların çağırılabileceğine işaret etti.

İspanyol yöneticinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Diğer fikirlere de açığız ancak mesela daha küçük liglerden bir takım girmek isterse, örneğin Türkiye'den, buradaki problem paranın, rekabetin olacağı büyük maçlardan gelecek olması. Rekabet olmayan maçlar, para kazandırmaz."

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