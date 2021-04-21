Avrupa Süper Ligi aslıya alındı! Florentino Perez'den iptal ve Türkiye sözleri

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den flaş sözler... Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığını açıklayan Perez, Türkiye'ye dair konuştu.

Perez yaptığı açıklamada, Türkiye'den de Avrupa Süper Ligi'ne takımların çağırılabileceğine işaret etti.

İspanyol yöneticinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Diğer fikirlere de açığız ancak mesela daha küçük liglerden bir takım girmek isterse, örneğin Türkiye'den, buradaki problem paranın, rekabetin olacağı büyük maçlardan gelecek olması. Rekabet olmayan maçlar, para kazandırmaz."