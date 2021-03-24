Bursa'da kulüp antrenörü corona virüsünden hayatını kaybetti!

Kulüp tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Olmadı hocam. Kulüp antrenörlerimizden Ergün Kaya hocamız, maalesef Kovid-19 virüsüne yenik düştü. Hocam yetiştirdiğin sporcuların ve biz Bağlarbaşı Spor camiamız seni unutmayacağız. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Başta ailen, yakınların ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." İfadelerine yer verdi.