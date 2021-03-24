Kulüp tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Olmadı hocam. Kulüp antrenörlerimizden Ergün Kaya hocamız, maalesef Kovid-19 virüsüne yenik düştü. Hocam yetiştirdiğin sporcuların ve biz Bağlarbaşı Spor camiamız seni unutmayacağız. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Başta ailen, yakınların ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." İfadelerine yer verdi.
Bursa'da kulüp antrenörü corona virüsünden hayatını kaybetti!
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam eden corona virüsü, bir can daha aldı. Bursa’da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü antrenörlerinden Ergün Kaya, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:23 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:38