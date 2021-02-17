İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

Hırvatistan'a geri dönüyoruz, başka bir aydınlatıcı arenaya gidiyoruz. Imotski'deki Gospin Dolac, size stadın arkasında Mavi Göl'ü bulacağınız bir lagüne 1,640 fitlik bir düşüş olduğunu söyleyene kadar oldukça normal görünüyor. NK Imotski'ye ev sahipliği yapıyor ve 4.000 taraftarı ağırlıyor.

THE FLOAT @ MARINA BAY

Singapur'da, Marina Bay'de özel olarak yapılmış yüzen platformda yapılan bu saha da dahil olmak üzere işleri biraz farklı yapmaktan hoşlanıyorlar.

Bu platform 2007'de açıldı ve resmi olarak en büyük yüzer sahne ve bu nedenle 30.000 kapasiteli mekanda düzenli olarak pop konserleri veriliyor. Ancak Singapur milli takımı burada oynama fırsatını henüz değerlendirmedi. Aslında, The Float'ta Pazar Ligi futbolunun ötesinde hiçbir şey gerçekleşmedi