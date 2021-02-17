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İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

Futbol için yapılmış en ilginç stadyumlar görenleri şaşkına çeviriyor... Dağların arasında, alışveriş merkezlerinin yanında, trenlerin içinden geçtiği ve kalelerin içine yapılan stadyumlar görenleri hayrete düşürüyor. İşte görenleri şoke eden dünyanın en ilginç stadyumları... | Son dakika haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:56
İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

Bazı stadyumlar, biraz kaçık ve tuhaf olmasına rağmen, futbolun gerçekten her yerde oynanabileceğini kanıtlıyorlar. İşte dünyanın en garip stadyumları...

TARTAN CİERNY BALOG

Slovak minnows 'un hayranları, tribünlerinden geçen buharlı tren nedeniyle maç sırasında görüşlerini kısmen engelledi.

İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

ESTADIO HERNANDO SILES

'nın kentinde , milli takımın yanı sıra rakipleri ve için futbol sahasıdır. Aynı zamanda konumu nedeniyle deplasman takımları için çok zor bir yer. Deniz seviyesinden 11,932 fit yükseklikte.

LİONEL MESSİ BU SAHADA KUSMUŞTU

Ünlü , 2013 yılında Bolivya ile Arjantin arasında oynanan elemeleri sırasında sahada kustu ve irtifa hastalığından muzdaripti.

İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

STADION VOZDOVAC

Stadion Vozdovac, 'ın şehrinde bulunan bir stad. Stadyumun altında 2012 yılında inşa edilen bir McDonald's, ve bir süpermarket var. Yani bir alışveriş merkezi ile iç içe...

İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

ESTADIO MUNICIPAL DE BRAGA

'in Braga takımının stadı... Euro 2004 öncesinde Monte Castro taş ocağından oyulmuştu. Temelde bir uçurumun üzerinde... , 2011'de 'nde 2-0 yenilerek buradan ayrılmıştı. Çarpıcı bir manzara ve her iki stand da sahanın üzerinde çelik tellerle birbirine bağlı. Her biri 15.000'e kadar hayran taraftar kapasitesine sahip.

İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

DÜNYANIN EN YÜKSEK STADYUMU: OTTMAR HITZFELD GSPON ARENA


Bu stadyum dünyada futbol oynamak için en yüksek yer. Yarı zamanlı FC Gspon'un evi olan taraftarlar, eğer futbol istediğiniz kalitede değilse, İsviçre dağlarının pastoral çevresinin tadını çıkarabilirler.

Ama oraya ulaşmak biraz zor... Araba ile ulaşım çok yüksek olduğu için zor fakat yakınlardaki Stalden köyüne gidip teleferik almanız gerekiyor.

İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

SVANGASKARğ

Yaklaşık 800 kişilik bir nüfusa sahip Faroe Adaları'nda bir ada olan Totfir'de bulunan Svangaskarğ, tuhaf bir şekilde 6.000 seyirci kapasitesine sahip.

Eskiden Malta'ya karşı 1998'deki galibiyetin kaydedildiği milli takımın stadyumu... Ancak o zamandan beri Tórsvøllur'daki bir stadyuma taşındılar. Yine de burası yeşil tepelerle çevrili ve çarpıcı bir mavi göl manzarası sunmaktadır. B68 Toftir takımınıa ev sahipliği yapmaktadır.

İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

GOSPIN DOLAC

Hırvatistan'a geri dönüyoruz, başka bir aydınlatıcı arenaya gidiyoruz. Imotski'deki Gospin Dolac, size stadın arkasında Mavi Göl'ü bulacağınız bir lagüne 1,640 fitlik bir düşüş olduğunu söyleyene kadar oldukça normal görünüyor. NK Imotski'ye ev sahipliği yapıyor ve 4.000 taraftarı ağırlıyor.

İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

THE FLOAT @ MARINA BAY

Singapur'da, Marina Bay'de özel olarak yapılmış yüzen platformda yapılan bu saha da dahil olmak üzere işleri biraz farklı yapmaktan hoşlanıyorlar.

Bu platform 2007'de açıldı ve resmi olarak en büyük yüzer sahne ve bu nedenle 30.000 kapasiteli mekanda düzenli olarak pop konserleri veriliyor. Ancak Singapur milli takımı burada oynama fırsatını henüz değerlendirmedi. Aslında, The Float'ta Pazar Ligi futbolunun ötesinde hiçbir şey gerçekleşmedi

İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

MMABATHO STADIUM


Güney Afrika'nın beşinci en büyük spor stadyumu olan Mahikeng'deki Mmabatho Stadyumu, 59.000 kapasitesine rağmen 2010 seçimleri için reddedildi. Stadın platformlarının bazı kısımları sahaya bakmıyor.

İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

Norveç Henningsvær Stadyumu

Norveç'teki Henningsvær Stadı, dünyanın en güzel manzaralı futbol sahalarından biri. Küçük bir adacık üzerinde yer alan saha; dağlar, koylar ve deniz manzarası ile futbolu adeta bir rüyaya dönüştürüyor.

Manzara o kadar güzel ki, (Herhalde kimse izlemez diye) maçların izlenmesi için bir tribün bulunmuyor, sahayı daha çok amatör oyuncular kullanıyor.

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