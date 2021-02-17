İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

ESTADIO MUNICIPAL DE BRAGA
Portekiz'in Braga takımının stadı... Euro 2004 öncesinde Monte Castro taş ocağından oyulmuştu. Temelde bir uçurumun üzerinde... Arsenal, 2011'de Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenilerek buradan ayrılmıştı. Çarpıcı bir manzara ve her iki stand da sahanın üzerinde çelik tellerle birbirine bağlı. Her biri 15.000'e kadar hayran taraftar kapasitesine sahip.
DÜNYANIN EN YÜKSEK STADYUMU: OTTMAR HITZFELD GSPON ARENA
Bu stadyum dünyada futbol oynamak için en yüksek yer. Yarı zamanlı FC Gspon'un evi olan taraftarlar, eğer futbol istediğiniz kalitede değilse, İsviçre dağlarının pastoral çevresinin tadını çıkarabilirler.
Ama oraya ulaşmak biraz zor... Araba ile ulaşım çok yüksek olduğu için zor fakat yakınlardaki Stalden köyüne gidip teleferik almanız gerekiyor.
SVANGASKARğ
Yaklaşık 800 kişilik bir nüfusa sahip Faroe Adaları'nda bir ada olan Totfir'de bulunan Svangaskarğ, tuhaf bir şekilde 6.000 seyirci kapasitesine sahip.
Eskiden Malta'ya karşı 1998'deki galibiyetin kaydedildiği milli takımın stadyumu... Ancak o zamandan beri Tórsvøllur'daki bir stadyuma taşındılar. Yine de burası yeşil tepelerle çevrili ve çarpıcı bir mavi göl manzarası sunmaktadır. B68 Toftir takımınıa ev sahipliği yapmaktadır.