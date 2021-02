İşte dünyanın en ilginç stadyumları! O kare şoke etti

ESTADIO MUNICIPAL DE BRAGA

Portekiz'in Braga takımının stadı... Euro 2004 öncesinde Monte Castro taş ocağından oyulmuştu. Temelde bir uçurumun üzerinde... Arsenal, 2011'de Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenilerek buradan ayrılmıştı. Çarpıcı bir manzara ve her iki stand da sahanın üzerinde çelik tellerle birbirine bağlı. Her biri 15.000'e kadar hayran taraftar kapasitesine sahip.