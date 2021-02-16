Haberler Futbol Devler Ligi’nin yeni topu tanıtıldı

’nin yeni topu tanıtıldı

Final maçı 'da oynanacak - 2021 UEFA sezonunun kalan bölümünde "" adı verilen top kullanılacak. Organizasyonun sponsorlarından 'ın, 29 Mayıs'ta 'nda oynanacak finale özel hazırladığı topun, bugün başlayacak son 16 turundan itibaren kullanılacağı belirtildi. Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan "The Finale İstanbul 21"in tasarımında, 2001'den beri olduğu gibi Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Devler Ligi’nin yeni topu tanıtıldı
Final maçı 'da oynanacak - 2021 UEFA sezonunun kalan bölümünde "" adı verilen top kullanılacak. Organizasyonun sponsorlarından 'ın, 29 Mayıs'ta 'nda oynanacak finale özel hazırladığı topun, bugün başlayacak son 16 turundan itibaren kullanılacağı belirtildi. Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan "The Finale İstanbul 21"in tasarımında, 2001'den beri olduğu gibi Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı.
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