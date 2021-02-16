Devler Ligi’nin yeni topu tanıtıldı
Final maçı İstanbul'da oynanacak 2020- 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun kalan bölümünde "The Finale İstanbul 21" adı verilen top kullanılacak. Organizasyonun sponsorlarından Adidas'ın, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale özel hazırladığı topun, bugün başlayacak son 16 turundan itibaren kullanılacağı belirtildi. Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan "The Finale İstanbul 21"in tasarımında, 2001'den beri olduğu gibi Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50