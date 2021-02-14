Türk futboluna bir kadın başkan daha! Berna Gözbaşı'dan sonra..

İş kadını Hülya Doğan, hedefi şampiyonluk olarak belirlerken, kendisine Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nı örnek olarak aldığını söyledi. Bu konuda en büyük desteği kızı Seyran'dan gördüğünü dile getiren Hülya Doğan, kulübün kurucuları arasında yer alan eşi Metin Dogan'ın başkanlık yaptığını o dönemde kulübe sık sık gittiğini maçların izlediğini söyledi. Eşinin başkanlığı bıraktıktan sonra da kulübü yakından takip ettiğini dile getiren Doğan, "Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle pek sık gidip gelemiyor. Kulübün iyi yelere gelmesi için benden sahip çıkmamı, başkanlık yapmamı istedi. Bende kabul ettim. Eşimden aldığım bayrağı daha ilerilere götürmek istiyorum" dedi. Hülya Doğan, başkanlığa giden yolun nasıl açıldığını şöyle anlattı: "Eşim Gültepespor kulübünün kurucularındandır. Başkanlığını da yaptı. Rahatsızlığından dolayı bu bayrağı ben aldım ve sürdürmeye devam edeceğim. Hedefimiz daha iyi yere gelmek. Gençlerimize ve sporcularımıza daha faydalı olmak için çalışacağız. Daha önce takip ediyordum kulübü ama eşimin rahatsızlığından dolayı son dönemlerde takip edemedim. Hedef olarak kendimize Bölgesel Amatör Lig'i belirledik. Alt yapı ile ilgili de onlar için de elimizden geleni yapacağız."

BERNA GÖZBAŞI'NI ÖRNEK ALIYOR

Gültepespor'u her zaman yakından takip ettiğini ama başkanlık için çekindiğini dile getiren Hülya Doğan, "Spor branşında Berna Başkan'ı örnek alıyorum. Yıllar önce benim eşim başkanlık yaparken 'Hanım dedi Cemal Başkanım ile birlikte bu başkanlığı sen devam ettir. Aktifsin başarılısın' dedi. O zaman ben şöyle düşünmüştüm, 'Kayseri gibi bir yerde bayan bir başkan olursa insanlar ne der?' Yok demiştim. Laf söz dedikodu çıkar diye çekindim. Günler geçti devran döndü Berna Gözbaşı Başkanı görünce 'İşte bunu başardı, bir kadın bunu başardı' dedim. Onun vermiş olduğu cesaretten dolayı onu tebrik ediyorum. Elbette ki onu örnek alıyorum. Kadınlara örnek olmayı düşünüyorum, Berna hanımdan akıl fikir alarak destek olmasını isteyeceğim. İnşallah bende başarılı olacağım" dedi.

YÖNETİM KURULU KARARI İLE BAŞKAN SEÇİLDİ

Gültepespor yönetiminin aldığı karar sonrasında yönetim kurulu başkanlığına seçilen Hülya Doğan, pandemi döneminde yapılamayan genel kurullarını başlaması ile birlikte seçim ile göreve gelecek. Yeni sezonda yönetimin aldığı karar ile başkanlığa getirilen Hülya Doğan'a yönetim kurulu isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Hülya Doğan üzerinde Gültepespor armasının bulunduğu pastayı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte keserek, görevine başladı.

