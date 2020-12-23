Haberler Futbol CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde zafer Tigres'in

Şampiyonlar Ligi'nde zafer 'in

Kuzey ve ile () Şampiyonlar Ligi finalinde, ekibi 'yi 2-1 mağlup eden 'nın takımı şampiyon oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:32
CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde zafer Tigres'in

Kuzey ve ile () Şampiyonlar Ligi finalinde 'nın ile 'nin takımı, ABD'nin Orlando kentindeki Exploria Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Meksika temsilcisi Tigres, rakip oyuncu Diego Rossi'nin 61. dakikadaki golüyle yenik duruma düşmesine rağmen, 72. dakikada Hugo Ayala ve 84. dakikada Andre-Pierre Gignac'la bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Daha önce 2016, 2017 ve 2019 yıllarında finalde kaybeden Tigres, CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Tigres, gelecek şubat ayında 'da düzenlenecek 2020 Kulüpler 'na katılma hakkı elde etti.



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