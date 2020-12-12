Robinho’nun cezası onandı

Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen Brezilyalı Robinho'nun cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı. Milan'da forma giydiği dönemde, genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı için 2017 senesinde 9 yıl hapis cezası alan futbolcu, geri döndüğü Santos'ta bu nedenle kadro dışı kalmıştı.