Haberler Futbol Robinho’nun cezası onandı

Robinho’nun cezası onandı

Bir dönem ve 'de de forma giyen 'nun aldığı 9 yıl hapis cezası, tarafından onandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
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