Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen Brezilyalı Robinho'nun cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı. Milan'da forma giydiği dönemde, genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı için 2017 senesinde 9 yıl hapis cezası alan futbolcu, geri döndüğü Santos'ta bu nedenle kadro dışı kalmıştı.
Robinho’nun cezası onandı
Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen Brezilyalı Robinho'nun cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50