IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

Futbol kurallarının düzenleyicisi IFAB, gündem konularıyla ilgili yeni bir bildiri yayınladı.

OFSAYTA YENİ KURAL Yeni bildiride her dönem gündemden düşmeyen topa elle müdahalenin yanı sıra ofsayt kuralı ile ilgili 'eğlenceli' bir çalışmanın içerisinde oldukları duyuruldu.

"KARAR HAKEMİN OLACAK" IFAB topa elle müdahale edilen her pozisyonun bir ihlal olmadığını belirterek, son kararın hakem değerlendirmesine kaldığını belirtti.

Açıklamada, "El ile müdehalelerde kurallar zaman zaman revize edilse de her zaman kesin ve tutarlı bir karar yoktur. Son kararın hakeme ait olduğunu ve oyuncunun eline veya koluna değen her pozisyonun ihlal olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Elle oynamalarda duruma göre yorum hakkı hakemindir." sözleri kullanıldı. Yeni el kuralının püf noktaları:

- Top, sırtı dönük pozisyondaki oyuncunun koluna çarparsa oyun devam ettirilir.

- Kaleye atılan şutlarda top vücuttan ele gelirse, oyun devam eder, sarı kart yok.

- Futbolcu topla oynamaya çalışırken doğal konumunda eline çarparsa oyun devam.

Ayrıca kolun tamamının doğal olmayan şekilde büyümesine atıfta bulunulurken hakemlerin oyuncunun hareketine göre konumlarını belirleyerek kararlarını vermesi gerektiğini söyledi.

YENİ OFSAYT KURALI... IFAB'dan ayrıca sürpriz bir çıkış geldi. Futbolda gol atmanın bir sistem içerisinde sürmesini sağlayan ofsayt kuralı ile ilgili yeni bir çalışma yapıldığını belirtti.

TEST EDİLECEK Ofsayt kuralıyla ilgili "daha eğlenceli ve dinamik hale getirmek adına yeni bir çalışma" yapıldığı duyurulurken bir kural değişikliğinden önce kapsamlı testlerin ve denemelerin yapılacağının da altı çizildi.

HER LİGE 'VAR' ÇALIŞMASI IFAB raporunda son olarak VAR konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı. Bütçesi daha sınırlı liglerde VAR uygulamasının yapılamamasına atıfta bulunulan bilgilendirmede, bu konuda daha düşük bütçelerle VAR sistemi oluşturabilmenin çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.