Haberler Futbol IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

Geçtiğimiz haftalarda elle oynama kuralında değişikliğe gidileceğinin sinyalini veren (Uluslararası Birliği Kurulu) yeni bir bildiri yayınladı. Yapılan bildiride her dönem gündemden düşmeyen topa elle müdahalenin yanı sıra kuralı ile ilgili de bir çalışmanın yürütüldüğü duyuruldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:37 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:14
IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

kurallarının düzenleyicisi , gündem konularıyla ilgili yeni bir bildiri yayınladı.

IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

OFSAYTA YENİ KURAL

Yeni bildiride her dönem gündemden düşmeyen topa elle müdahalenin yanı sıra kuralı ile ilgili 'eğlenceli' bir çalışmanın içerisinde oldukları duyuruldu.

IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

"KARAR HAKEMİN OLACAK"

topa elle müdahale edilen her pozisyonun bir ihlal olmadığını belirterek, son kararın hakem değerlendirmesine kaldığını belirtti.

IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

Açıklamada, "El ile müdehalelerde kurallar zaman zaman revize edilse de her zaman kesin ve tutarlı bir karar yoktur. Son kararın hakeme ait olduğunu ve oyuncunun eline veya koluna değen her pozisyonun ihlal olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Elle oynamalarda duruma göre yorum hakkı hakemindir." sözleri kullanıldı.

Yeni el kuralının püf noktaları:
- Top, sırtı dönük pozisyondaki oyuncunun koluna çarparsa oyun devam ettirilir.
- Kaleye atılan şutlarda top vücuttan ele gelirse, oyun devam eder, sarı kart yok.
- Futbolcu topla oynamaya çalışırken doğal konumunda eline çarparsa oyun devam.

IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

Ayrıca kolun tamamının doğal olmayan şekilde büyümesine atıfta bulunulurken hakemlerin oyuncunun hareketine göre konumlarını belirleyerek kararlarını vermesi gerektiğini söyledi.

IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

YENİ OFSAYT KURALI...

'dan ayrıca sürpriz bir çıkış geldi. Futbolda gol atmanın bir sistem içerisinde sürmesini sağlayan kuralı ile ilgili yeni bir çalışma yapıldığını belirtti.

IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

TEST EDİLECEK

kuralıyla ilgili "daha eğlenceli ve dinamik hale getirmek adına yeni bir çalışma" yapıldığı duyurulurken bir kural değişikliğinden önce kapsamlı testlerin ve denemelerin yapılacağının da altı çizildi.

IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

HER LİGE 'VAR' ÇALIŞMASI

raporunda son olarak konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı. Bütçesi daha sınırlı liglerde VAR uygulamasının yapılamamasına atıfta bulunulan bilgilendirmede, bu konuda daha düşük bütçelerle VAR sistemi oluşturabilmenin çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

IFAB resmen duyurdu! Elle oynama kuralında radikal değişiklikler

VAR GELİŞTİRMELERİ SÜRÜYOR

Ayrıca mevcut kuralları ve uygulanışı konusunda iyileştirme çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı.

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