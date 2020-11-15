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İngilizlerin efsane kalecisi hayatını kaybetti

Kariyerinde ve Tottenham formaları giyen eski kaleci , 72 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere ile 61 maça çıkan Clemence, 1987 yılında futbolu bırakmıştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 19:27
İngilizlerin efsane kalecisi Ray Clemence hayatını kaybetti

Kariyerinde ve Tottenham formaları giyen eski kaleci , 72 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere Federasyonundan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Clemence'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiltere ile 61 maça çıkan Clemence,1967-1981 yıllarında Liverpool'da oynamış ve daha sonra transfer olduğu Tottenham'da 1987'de futbolu bırakmıştı.

Clemence, kariyeri boyunca 5 şampiyonluğu ile 3'er Şampiyon Kulüpler Kupası ve Kupası kazanmıştı.

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