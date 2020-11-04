Kısa kısa haberler

Soma'da protesto

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup ekibi Somaspor'da, peşinatlarını alamayan futbolcular dünkü idmana katılmadı. Yarın kupada K.Maraş'la karşılaşacak siyahbeyazlı oyuncuların ödeme yapılana kadar bu protestoyu sürdüreceği ifade edildi.

Bursa'da 3 eksik

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Karşıyaka'yı konuk edecek Bursaspor'da, sakatlıkları bulunan Vefa Temel, Ramazan Keskin ve Burak Kapacak bu maçta forma giyemeyecek. Mücadele 20.30'da A Spor'da olacak.

Erzincan'da 8 vaka

MISLI.COM 2. Lig Beyaz grup ekibi 24 Erzincan'da 6 futbolcu, 2 kulüp çalışanının virüs testi pozitif çıktı. Kupada bugün Menemen'le karşılaşacak kırmızı- siyahlıların diğer futbolcu ve teknik heyetten oluşan kafilesi izmir'e hareket etti.

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde dün alınan sonuçlar: PTT-Vakıfbank: 0-3, Çan Gençlik-G.Saray: 2-3, F.Bahçe-Beylikdüzü: 3-0, Eczacıbaşı-Kuzeyboru: 3-0.

Atletico Madrid, Valencia'da forma giyen Geoffrey Kondogbia'yı transfer etti. 15 milyon euro ödenen 27 yaşındaki Fransız orta saha, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye götürüldü. Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in grubunda mücadele eden PSG, bugün Leipzig'le karşılaşacak. Mbappe ve Neymar, sakatlıkları sebebiyle olmayacak.