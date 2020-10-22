Haberler Futbol Son dakika: TFF iki hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu!

: iki hakemin testinin pozitif çıktığını duyurdu!

haberine göre 'den yapılan açıklamada, "Bir üst klasman hakemimiz ile bir klasman yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştır" denildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:26 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:51
Son dakika: TFF iki hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu (), resmi internet sitesi üzerinden iki hakemin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bir üst klasman hakemimiz ile bir klasman yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

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