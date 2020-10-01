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açıkladı! İşte sezonun 'EN'leri

'nde 2019-2020 sezonu grupları çekilen kuralarla belli oldu. Öte yandan UEFA sezonun en iyilerini de açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 20:09
UEFA açıkladı! İşte sezonun 'EN'leri

devlet televizyonu RTS'nin kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilen ve 'nde 2020-2021 sezonu gruplarının belirlendiği törende, geçen sezonun en iyilerine verilen ödüller de sahiplerini buldu.

Yılın en iyi oyuncusu ödülüne, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan 'in Polonyalı santrforu sahip oldu. Kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görülen ve geçen sezonun en iyi forveti de seçilen Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ni 15 golle zirvede tamamlamıştı.

Bir dönem forması da giyen Fildişi Sahilli eski yıldız ise futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA 'ne layık görüldü.

Geçen sezonun en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle:

En iyi kaleci: (Bayern Münih), Sarah Bouhaddi ()

En iyi savunmacı: Joshua Kimmich (Bayern Münih), Wendie Renard (Olympique Lyon)

En iyi orta saha: Kevin De Bruyne (), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

En iyi forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), (Wolfsburg-Chelsea)

En iyi teknik direktör: Hansi Flick (Bayern Münih), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

En iyi oyuncu: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)

UEFA Başkanlık Ödülü: Didier Drogba

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