UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı! İşte günün maçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Gruplara kalmak için 46 takım mücadele edecek. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak olan maçların yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları saat kaçta? Hangi kanalda?

İŞTE GÜNÜN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI

18:30 CFR Cluj - KuPS Kuopio (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

20:00 Ararat-Armenia - Kızılyıldız (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

20:00 Slovan Liberec - APOEL (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

20:00 Charleroi - Lech (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

20:00 Dinamo Zagreb - Flora (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

20:00 Rosenborg - PSV Eindhoven (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

20:00 Malmö FF - Granada (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

20:30 H Be'er Sheva - Viktoria Plzeň (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

21:00 Dinamo Brest - Ludogorets (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

21:00 Standard Liege - MOL Vidi (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

21:00 Sarajevo - Celtic (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

21:00 Legia Varşova - Qarabağ (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

21:00 Kopenhag - Rijeka (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

21:30 Young Boys - Tirana (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

21:30 Dundalk - KÍKÍ (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

21:30 Basel - CSKA Sofya (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

21:45 AEK - Wolfsburg (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

21:45 Rangers - Galatasaray (Teve2'den canlı yayınlanacak)

22:00 Sporting CP - LASK Linz (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

22:00 Tottenham - Maccabi Haifa (Maçın yayıncısı bulunmuyor)

22:00 Rio Ave - Milan (TRT Spor'dan canlı yayınlanacak)