Haberler UEFA Avrupa Ligi Braga Leicester City maç sonucu: 3-3 ÖZET

Braga maç sonucu: 3-3 ÖZET

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 4. hafta mücadelesinde 'in formasını giydiği deplasmanda Braga ile 3-3 berabere kladı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 23:39
Braga Leicester City maç sonucu: 3-3 ÖZET

Milli yıldız 'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede İngiliz temsilcisi deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile karşı karşıya geldi.

6 gole sahne olan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Leicester City'nin golleri Harvey Barnes, Luke Thomas ve Jamie Vardy'den gelirken ev sahibi Braga'nın gollerini Al Musrati, Paulinho ve Fransergio'dan geldi.

Bu sonuçla Leicester City puanını 10'a çıkardı, Braga'da 7 puana yükseldi.

CENGİZ ÜNDER 62 DAKİKA GÖREV ALDI

Cengiz Ünder 11'de başladığı karşılaşmada 62 dakika sahada kaldı. Sakatlığı bulunan Çaplar Söyüncü ise kadroda yer almadı.

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