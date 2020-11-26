Haberler UEFA Avrupa Ligi Lille - Milan: 1-1 | Maç özeti | UEFA Avrupa Ligi

Lille - Milan: 1-1 | Maç özeti | Avrupa Ligi

Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille, evinde Milan'ı ağırladı. 'nın 63 dakika, 'nun 61 dakika forma giydiği müsabakada Burak Yılmaz ve Zeki Çelik forma giymedi. Öte yandan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 23:23
Lille - Milan: 1-1 | Maç özeti | UEFA Avrupa Ligi

Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Fransız temsilcisi Lille, evinde Milan ile karşı karşıya geldi. Lille adına 63 dakika, Milan adına 61 dakika sahada kaldı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın golleri 46. dakikada Milan adına Castillejo'dan gelirken, Lille, 65. dakikada Bamba ile skoru eşitledi.

Bu sonuçla Lille, 8 puanla grupta lider durumda kaldı. Milan ise 7 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

Gruptaki bir sonraki maçını Lille, Sprta Prag ile oynayacak. Milan ise evinde Celtic'i ağırlayacak.

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