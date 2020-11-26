Lille - Milan: 1-1 | Maç özeti | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Fransız temsilcisi Lille, evinde Milan ile karşı karşıya geldi. Yusuf Yazıcı Lille adına 63 dakika, Hakan Çalhanoğlu Milan adına 61 dakika sahada kaldı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın golleri 46. dakikada Milan adına Castillejo'dan gelirken, Lille, 65. dakikada Bamba ile skoru eşitledi.

Bu sonuçla Lille, 8 puanla grupta lider durumda kaldı. Milan ise 7 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

Gruptaki bir sonraki maçını Lille, Sprta Prag ile oynayacak. Milan ise evinde Celtic'i ağırlayacak.