Granada-Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? CANLI anlatım...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Granada ile İngiliz temsilcisi Manchester United kozlarını paylaşacak. İşte Granada-Manchester United maçıyla ilgili tüm bilgiler...

GRANADA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Nisan Perşembe günü (bugün) Estadio Nuevo Los Carmenes'te oynanacak Granada-Manchester United maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Granada, Manchester United'ın Avrupa kupalarında karşılaşacağı 11'inci İspanyol temsilcisi olacak. Kırmızı Şeytanlar bugüne kadar rakip olduğu 10 İspanyol takımıyla oynadığı ilk maçların beşini kaybetti (vs Athletic, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid & Deportivo).

- Granada, Villarreal'den (2003/04 UEFA Kupası) bu yana Avrupa kupalarına katıldığı ilk sezon yarı finale yükselen ilk takım olmak istiyor.

- Avrupa arenasında 27'nci kez çeyrek finale yükselen Manchester United, daha önceki 26 sezonun 17'sinde adını yarı finale yazdırdı.

- Bu sezon Granada formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncu, Manchester City'den kiralık olarak gelen Yangel Herrera (5).

- Bu sezon Avrupa arenasında 21 gol atan Manchester United'da, bu gollerin %62'sini Marcus Rashford (7) ve Bruno Fernandes (6) kaydetti.