Haberler UEFA Avrupa Ligi Granada-Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? CANLI anlatım...

- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? CANLI anlatım...

'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında sahasında İngiliz devi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler Granada- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Granada-Manchester United maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 12:36
Granada-Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? CANLI anlatım...

'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi ile İngiliz temsilcisi kozlarını paylaşacak. İşte Granada- maçıyla ilgili tüm bilgiler...

GRANADA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Nisan Perşembe günü (bugün) 'te oynanacak Granada-Manchester United maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve 'den canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Granada, Manchester United'ın Avrupa kupalarında karşılaşacağı 11'inci İspanyol temsilcisi olacak. Kırmızı Şeytanlar bugüne kadar rakip olduğu 10 İspanyol takımıyla oynadığı ilk maçların beşini kaybetti (, , , Atlético Madrid & Deportivo).

- Granada, 'den (2003/04 UEFA Kupası) bu yana Avrupa kupalarına katıldığı ilk sezon yarı finale yükselen ilk takım olmak istiyor.

- Avrupa arenasında 27'nci kez çeyrek finale yükselen Manchester United, daha önceki 26 sezonun 17'sinde adını yarı finale yazdırdı.

- Bu sezon Granada formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncu, 'den kiralık olarak gelen (5).

- Bu sezon Avrupa arenasında 21 gol atan Manchester United'da, bu gollerin %62'sini (7) ve (6) kaydetti.

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