Galatasaray'ın ilgilendiği Fatih Kuruçuk kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Nerede oynuyor? - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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'ın ilgilendiği kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Nerede oynuyor?

Galatasaray'ın ilgilendiği Fatih Kuruçuk kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Nerede oynuyor?

'e yükselerek tarihi bir başarıya imza atan 'ün başarılı futbolcusu 'un adı bir süredir Süper Lig ekiplerinden ile anılıyordu. Genç futbolcu hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki,Fatih Kuruçuk kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Nerede oynuyor?

'ün başarılı stoperi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Genç oyuncunun kariyeri ve bu sezon ortaya koyduğu performans merak ediliyor.

FATİH KURUÇUK KİMDİR?

21 Ocak 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelen Fatih Kuruçuk futbol hayatına Bucaspor alt yapısında başladı. Ardından Göztepe alt yapısına geçiş yapan Kuruçuk, Göztepe'de profesyonel oldu. 5 Ocak 2017 yılında Fethiyespor'a olan Fatih Kuruçuk yarım sezon sonra kiralıktan geri döndü. 2017-2018 sezonunda bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 192 cm boyu olan Fatih Kuruçuk stoper pozisyonunda oynuyor. Bu sezon 27 maçta 5 gol ile takımına katkıda bulundu.

  1. 31.07.2020
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