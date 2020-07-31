Galatasaray'ın ilgilendiği Fatih Kuruçuk kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Nerede oynuyor?
Süper Lig'e yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Fatih Kuruçuk'un adı bir süredir Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile anılıyordu. Genç futbolcu hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki,Fatih Kuruçuk kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Nerede oynuyor?
Fatih Karagümrük'ün başarılı stoperi Fatih Kuruçuk hakkında birçok araştırma yapılıyor. Genç oyuncunun kariyeri ve bu sezon ortaya koyduğu performans merak ediliyor.
FATİH KURUÇUK KİMDİR?
21 Ocak 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelen Fatih Kuruçuk futbol hayatına Bucaspor alt yapısında başladı. Ardından Göztepe alt yapısına geçiş yapan Kuruçuk, Göztepe'de profesyonel oldu. 5 Ocak 2017 yılında Fethiyespor'a transfer olan Fatih Kuruçuk yarım sezon sonra kiralıktan geri döndü. 2017-2018 sezonunda bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 192 cm boyu olan Fatih Kuruçuk stoper pozisyonunda oynuyor. Bu sezon 27 maçta 5 gol ile takımına katkıda bulundu.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın ilgilendiği Fatih Kuruçuk kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Nerede oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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