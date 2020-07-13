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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol İdmana çıkmayan Emre Çolak'a kötü haber!

Deportivo'da antrenmana çıkmayan kadro dışı kalabilir

Deportivo'da antrenmana çıkmayan Emre Çolak kadro dışı kalabilir

2 ekiplerinden Deportivo'da forma giyen 'ın, takımının bu sabahki antrenmanına izinsiz olarak katılmadığı öğrenildi. Milli futbolcunun kalan 2 haftada kulübü tarafından kadro dışı bırakılabileceği belirtiliyor.

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo 'da forma giyen Türk futbolcu , takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı.

İspanyol basını, Emre'nin sakatlık sorunu olmadığını ve kulüpten izin almadan bu sabahki antrenmana katılmadığını yazdı.

İkinci ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'nun dün sahasında oynadığı ve Extremadura'ya 3-2 yenildiği maça yedek başlayan Emre, 58. dakikada Mujaid Sadick'in yerine oyuna girmişti.

La Coruna gazeteleri, Emre'nin mağlup oldukları maçın ardından "sinirli bir şekilde stadı terk ettiğini" iddia etti.

Haberlerde, Emre'nin bu sabahki antrenmana katılmayışıyla ilgili kulübün bir açıklama yapmadığı vurgulanırken, "Türk futbolcu yeni bir saygısızlık olayından sonra mavi-beyazlı formayı bir daha giyemeyebilir." ifadesi kullanıldı.

DEPORTIVO PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Emre ayrıca sosyal medyadaki hesaplarından bu zamana kadar Deportivo ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

Diğer yandan Deportivo takımının taraftar grubu "Riazor Blues" da sosyal medya hesabından "Zaman herkesi layık olduğu yere koyuyor. Dönüşün yılın en kötü haberiydi. Deportivo'dan git Emre Çolak." diye yazarak, futbolcuya tepki gösterdi.

Deportivo'ya ara döneminde gelen Emre Çolak, şimdiye kadar 16 maçta forma giyip 2 gol attı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki Emre'nin, 'de bir kulübe transfer olacağı ileri sürülüyor.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 18:34
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