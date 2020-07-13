Deportivo'da antrenmana çıkmayan Emre Çolak kadro dışı kalabilir
İspanya La Liga 2 ekiplerinden Deportivo'da forma giyen Emre Çolak'ın, takımının bu sabahki antrenmanına izinsiz olarak katılmadığı öğrenildi. Milli futbolcunun kalan 2 haftada kulübü tarafından kadro dışı bırakılabileceği belirtiliyor.
İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giyen Türk futbolcu Emre Çolak, takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı.
İspanyol basını, Emre'nin sakatlık sorunu olmadığını ve kulüpten izin almadan bu sabahki antrenmana katılmadığını yazdı.
İkinci ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'nun dün sahasında oynadığı ve Extremadura'ya 3-2 yenildiği maça yedek başlayan Emre, 58. dakikada Mujaid Sadick'in yerine oyuna girmişti.
La Coruna gazeteleri, Emre'nin mağlup oldukları maçın ardından "sinirli bir şekilde stadı terk ettiğini" iddia etti.
Haberlerde, Emre'nin bu sabahki antrenmana katılmayışıyla ilgili kulübün bir açıklama yapmadığı vurgulanırken, "Türk futbolcu yeni bir saygısızlık olayından sonra mavi-beyazlı formayı bir daha giyemeyebilir." ifadesi kullanıldı.
DEPORTIVO PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Emre ayrıca sosyal medyadaki hesaplarından bu zamana kadar Deportivo ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.
Diğer yandan Deportivo takımının taraftar grubu "Riazor Blues" da sosyal medya hesabından "Zaman herkesi layık olduğu yere koyuyor. Dönüşün yılın en kötü haberiydi. Deportivo'dan git Emre Çolak." diye yazarak, futbolcuya tepki gösterdi.
Deportivo'ya ara transfer döneminde gelen Emre Çolak, şimdiye kadar 16 maçta forma giyip 2 gol attı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki Emre'nin, Türkiye'de bir kulübe transfer olacağı ileri sürülüyor.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 18:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Deportivo'da antrenmana çıkmayan Emre Çolak kadro dışı kalabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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