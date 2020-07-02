Son dakika: Orkun Kökçü Feyenoord ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Orkun Kökçü Feyenoord ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Son dakika: Orkun Kökçü Feyenoord ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Son dakika haberine göre; Galatasaray ve 'ın istediği Orkun Kökçü, Feyenoord ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Feyenoord, Galatasaray ve 'ın da istediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 16:40
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