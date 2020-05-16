Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Farfan corona virüsüne yakalandı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Yıldız isimden şok haber! Test sonucu pozitif

'nın yıldızı Farfan corona virüsüne yakalandı

Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Farfan corona virüsüne yakalandı

Premier Ligi ekiplerinden 'da forma giyen Perulu yıldız 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, Rusya'da corona virüsüne yakalanan ilk futbolcu oldu.

Rus ekibi 'nın dünyaca ünlü futbolcusu 'ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, 22 Mart tarihinden bu yana evinde olduğu belirtilen tecrübeli futbolcuya önce zatürre teşhisi koyuldu.

Farfan, hastalığı düzelmeyince 15 Mayıs günü tekrar corona virüsü testi yaptırırken, bu kez sonucu pozitif çıktı.

Perulu oyuncu, 'da corona virüsüne yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

  1. 16.05.2020
  2. Güncelleme: 16.05.2020 20:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Farfan corona virüsüne yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA