Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Farfan corona virüsüne yakalandı
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'da forma giyen Perulu yıldız Jefferson Farfan'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, Rusya'da corona virüsüne yakalanan ilk futbolcu oldu.
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın dünyaca ünlü futbolcusu Jefferson Farfan'ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı.
Rus basınında yer alan haberlere göre, 22 Mart tarihinden bu yana evinde olduğu belirtilen tecrübeli futbolcuya önce zatürre teşhisi koyuldu.
Farfan, hastalığı düzelmeyince 15 Mayıs günü tekrar corona virüsü testi yaptırırken, bu kez sonucu pozitif çıktı.
Perulu oyuncu, Rusya'da corona virüsüne yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
- 16.05.2020
- Güncelleme: 16.05.2020 20:01
- Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Farfan corona virüsüne yakalandı
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