Antalya futbola hazır - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Antalya futbola hazır

futbola hazır

Antalya futbola hazır

Başkanı , 'nın her yönüyle futbola hazır olduğunu vurguladı.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı , 'nın her yönüyle futbola hazır olduğunu vurguladı. Yaşacan, " standartlarında 200'ün üzerinde sahamız var. Bunların yüzde 50'sinin televizyon yayını yapmaya uygun ışıklandırmaları var. Sadece 'i değil, dünyanın tüm liglerini bile Antalya'da oynatabiliriz" dedi.
  1. 26.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalya futbola hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA