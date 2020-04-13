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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol Dev turnuvalar için plan belli oldu! İşte başlangıç tarihi

ve için plan belli oldu! İşte başlangıç tarihi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için plan belli oldu! İşte başlangıç tarihi

Son dakika haberine göre; ile Birliğini'nin, nedeniyle askıya alınan ve organizasyonlarının devamı için Ağustos ayına karar verdiği ve turnuva sisteminde değişikliğe gittiği iddia edildi.

salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde tüm spor organizasyonları durdurulmuş vaziyette. Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük turnuvaları olan ve 'nin yeniden ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelirken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Cadena SER'in haberine göre; ile Birliği, iki organizasyonun devam tarihi için anlaştı. Temmuz ayında tüm liglerin tamamlanacağını düşünülürken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Ağustos ayında yeniden başlatılacak.

Çift maç eliminasyon usulüyle gerçekleştirilen turnuva, farklı bir sistemle yürütülecek. Kalan maçlar iki hafta içerisinde tek maçlık sistemle, tarafsız sahada ve seyircisiz oynanacak.

Öte yandan 2020-2021 sezonunun ise Eylül ayında başlatılmasının planlandığı da iddia edildi.

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 01:11
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