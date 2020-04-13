Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için plan belli oldu! İşte başlangıç tarihi
Son dakika haberine göre; UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliğini'nin, corona virüsü nedeniyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarının devamı için Ağustos ayına karar verdiği ve turnuva sisteminde değişikliğe gittiği iddia edildi.
Corona virüsü salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde tüm spor organizasyonları durdurulmuş vaziyette. Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yeniden ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelirken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
Cadena SER'in haberine göre; UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, iki organizasyonun devam tarihi için anlaştı. Temmuz ayında tüm liglerin tamamlanacağını düşünülürken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Ağustos ayında yeniden başlatılacak.
Çift maç eliminasyon usulüyle gerçekleştirilen turnuva, farklı bir sistemle yürütülecek. Kalan maçlar iki hafta içerisinde tek maçlık sistemle, tarafsız sahada ve seyircisiz oynanacak.
Öte yandan 2020-2021 sezonunun ise Eylül ayında başlatılmasının planlandığı da iddia edildi.
- 14.04.2020
- Güncelleme: 14.04.2020 01:11
- Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için plan belli oldu! İşte başlangıç tarihi
- Son dakika: NBA yıldızı Towns'ın annesi hayatını kaybetti
- Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten flaş öneri! "Süper Lig..."
- Fenerbahçe Beko'da İlker Üçer'den müjdeli haber! Corona virüsü...
- Achraf Hakimi'den Real Madrid açıklaması! Geri dönecek mi?
- Sadık Çiftpınar'dan flaş itiraf! "Keşke sağlık çalışanı olabilsem"
- Sporun yıldızları evde neler yapıyor?
- Fatih Terim'den yönetime şoke eden rapor! Hepsi gönderilsin...
- Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...
- Galatasaray'da oynamaya hazır! 8 milyon gözden çıkarıldı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için plan belli oldu! İşte başlangıç tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.