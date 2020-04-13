Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için plan belli oldu! İşte başlangıç tarihi

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde tüm spor organizasyonları durdurulmuş vaziyette. Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yeniden ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelirken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Cadena SER'in haberine göre; UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, iki organizasyonun devam tarihi için anlaştı. Temmuz ayında tüm liglerin tamamlanacağını düşünülürken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Ağustos ayında yeniden başlatılacak.

Çift maç eliminasyon usulüyle gerçekleştirilen turnuva, farklı bir sistemle yürütülecek. Kalan maçlar iki hafta içerisinde tek maçlık sistemle, tarafsız sahada ve seyircisiz oynanacak.

Öte yandan 2020-2021 sezonunun ise Eylül ayında başlatılmasının planlandığı da iddia edildi.