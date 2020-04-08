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08 Nisan 2020, Çarşamba
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efsanelerle canlı yayında buluştu

Fenomen Ronaldo efsanelerle canlı yayında buluştu

'in efsane futbolcu , eski takım arkadaşları ile bir araya geldi. Valladolid'in başkanı Fenomen Ronaldo; , , , ve ile canlı yayında buluştu.

'in efsane futbolcularında , canlı yayınında eski takım arkadaşları ile görüşme gerçekleştirdi.

Ronaldo; , , , ve Inter'de birlikte forma giydiği İtalyan yıldız ile görüşrü.


BECKHAM'DAN RONALDO'YA TEŞEKKÜR GELDİ

İngiliz basınına samimi açıklamalarda bulunan David Beckham, Fenomen Ronaldo'yla ilgili de konuştu. 'dan ayrıldıktan sonra Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız, 2003 yılında Madrid'e yerleşmesine yardım eden Fenomen Ronaldo'ya teşekkürlerini iletti.

  1. 09.04.2020
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