Fenomen Ronaldo efsanelerle canlı yayında buluştu
Real Madrid'in efsane futbolcu Fenomen Ronaldo, eski takım arkadaşları ile bir araya geldi. Valladolid'in başkanı Fenomen Ronaldo; David Beckham, Roberto Carlos, Luis Figo, Iker Casillas ve Christian Vieri ile canlı yayında buluştu.
Real Madrid'in efsane futbolcularında Fenomen Ronaldo, Instagram canlı yayınında eski takım arkadaşları ile görüşme gerçekleştirdi.
Ronaldo; Roberto Carlos, David Beckham, Luis Figo, Iker Casillas ve Inter'de birlikte forma giydiği İtalyan yıldız Christian Vieri ile görüşrü.
BECKHAM'DAN RONALDO'YA TEŞEKKÜR GELDİ
İngiliz basınına samimi açıklamalarda bulunan David Beckham, Fenomen Ronaldo'yla ilgili de konuştu. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız, 2003 yılında Madrid'e yerleşmesine yardım eden Fenomen Ronaldo'ya teşekkürlerini iletti.
- 09.04.2020
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