Dünya çapında sağlık, iş ve finans sektörünü sarsan corona virüsü pandemisi nedeniyle bütün spor organizasyonları ertelenip uluslararası federasyonlar yeni tedbirler almak zorunda kalırken, Karşıyaka’ya az da olsa yeni sezonda transfer yapabilme umudu doğdu.
Salgın nedeniyle futbol ekonomisi tüm dünyada büyük zarar görürken, FIFA ve UEFA da ödemelerini yapmakta güçlük çeken kulüpler için bir dizi önlem aldı. Futbolun dünyadaki patronu FIFA, oyuncuların alacaklarını tahsil etmek için kendisine yapacağı başvurularda salgının tüm dünyada büyük etki yarattığı mart ayını hariç tuttu. UEFA da en üst kategorideki ligler için çok sıkı bir şekilde uyguladığı Finansal Fair Play yükümlülüklerini 2020-21 sezonu için askıya aldı.
Eski futbolcularına olan borçları yüzünden 4 sezondur transfer yapamayıp aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, kulüpleri korumak için atılacak sonraki adımlarda transfer yasaklarının da tek dönemliğine askıya alınmasını bekliyor. Transfer yasakları konusunda geçmiş yıllardaki borçların ödenmesini şart koşan FIFA'nın yasaklı kulüplere bu hakkı tanımasının çok güç olduğu ancak gelişmelere göre bazı esneklikler tanınabileceği öğrenildi.
Kaf-Kaf'ın transfer yasağını geçen devre arasında borçlu olduğu futbolcu ve teknik adamlardan muvafakatname alarak kaldırma girişiminden sonuç çıkmamıştı.
- 06.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Karşıyaka’ya transfer umudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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