Karşıyaka’ya transfer umudu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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’ya umudu

Dünya çapında sağlık, iş ve finans sektörünü sarsan corona virüsü pandemisi nedeniyle bütün spor organizasyonları ertelenip uluslararası federasyonlar yeni tedbirler almak zorunda kalırken, ’ya az da olsa yeni sezonda yapabilme umudu doğdu.

Salgın nedeniyle ekonomisi tüm dünyada büyük zarar görürken, ve da ödemelerini yapmakta güçlük çeken kulüpler için bir dizi önlem aldı. Futbolun dünyadaki patronu FIFA, oyuncuların alacaklarını tahsil etmek için kendisine yapacağı başvurularda salgının tüm dünyada büyük etki yarattığı mart ayını hariç tuttu. UEFA da en üst kategorideki ligler için çok sıkı bir şekilde uyguladığı yükümlülüklerini 2020-21 sezonu için askıya aldı.

Eski futbolcularına olan borçları yüzünden 4 sezondur yapamayıp aynı kadroyla mücadele eden , kulüpleri korumak için atılacak sonraki adımlarda transfer yasaklarının da tek dönemliğine askıya alınmasını bekliyor. Transfer yasakları konusunda geçmiş yıllardaki borçların ödenmesini şart koşan FIFA'nın yasaklı kulüplere bu hakkı tanımasının çok güç olduğu ancak gelişmelere göre bazı esneklikler tanınabileceği öğrenildi.
Kaf-Kaf'ın transfer yasağını geçen devre arasında borçlu olduğu futbolcu ve teknik adamlardan muvafakatname alarak kaldırma girişiminden sonuç çıkmamıştı.

  1. 06.04.2020
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