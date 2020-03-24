Emmanuel Adebayor Benin'de karantinaya alındı

Ülkemizde daha önce Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen Emmanuel Adebayor, son olarak Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın Club olimpia takımına transfer olmuştu.

Yapılan açıklamaya göre ülkesi Togo'ya dönmek için yola çıkan Adebayor, komşu ülke Benin'de, 84 yolcu ile birlikte bir otelde 14 günlüğüne karantinaya alındı. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, kendisini evinde gibi hissettiğini ve Benin'de karantinada olmaktan dolayı herhangi bir rahatsızlık duymadığını dile getirdi.

36 yaşındaki futbolcu; Arsenal, Real Madrid, Manchester City ve Tottenham gibi takımlarda forma giymişti.