Şok gerçek ortaya çıktı! Wuhan takımı İstanbul'a gelmiş! Son dakika corona virüsü haberleri... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Şok gerçek ortaya çıktı! Wuhan takımı İstanbul'a gelmiş

Şok gerçek ortaya çıktı! Wuhan takımı 'a gelmiş

Şok gerçek ortaya çıktı! Wuhan takımı İstanbul'a gelmiş

Corona virüsün ilk görüldüğü şehir olan 'in Wuhan kentinin futbol takımı 'ın, geçtiğimiz ay 'da yaptığı kampa giderken 'da mola verdiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüsü salgını ilk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Şehrin futbol takımı ola , geçtiğimiz ay 'ya giderek yeni sezon öncesi kampa girmişti. Ancak İspanya'da artan corona virüsü vakaları sonrası ekip 17 Mart'ta tekrar
ülkelerine döndü.

Takımın yolculuğu ile ilgili ise şok bir gerçek ortaya çıktı. South China Morning Post'ta yer alan habere göre ocak ayında Çin'den İspanya'ya giden takım, 'da mola verdi.

İspanya'ya ilk girişlerinde test yapılan takımdan hiç kimsede corona virüsüne rastlanmamıştı. Çin'e yeniden dönen Wuhan Zall takımı oyuncuları ve teknik heyeti karantinaya alındı.

Teknik direktör Jose Gonzalez yaptığı açıklamada, "İspanya'da varır varmaz iki ayaklı virüs muamelesi yaptılar. Bu nedenle Çin'e döndüğümüz için mutluyuz. İspanya'da durum ciddi, başbakanları da olağanüstü hal ilan etti" ifadelerini kullandı.

  1. 24.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şok gerçek ortaya çıktı! Wuhan takımı İstanbul'a gelmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN