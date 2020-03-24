Şok gerçek ortaya çıktı! Wuhan takımı İstanbul'a gelmiş

Tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüsü salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Şehrin futbol takımı ola Wuhan Zall, geçtiğimiz ay İspanya'ya giderek yeni sezon öncesi kampa girmişti. Ancak İspanya'da artan corona virüsü vakaları sonrası ekip 17 Mart'ta tekrar

ülkelerine döndü.

Takımın yolculuğu ile ilgili ise şok bir gerçek ortaya çıktı. South China Morning Post'ta yer alan habere göre ocak ayında Çin'den İspanya'ya giden takım, İstanbul'da mola verdi.

İspanya'ya ilk girişlerinde test yapılan takımdan hiç kimsede corona virüsüne rastlanmamıştı. Çin'e yeniden dönen Wuhan Zall takımı oyuncuları ve teknik heyeti karantinaya alındı.

Teknik direktör Jose Gonzalez yaptığı açıklamada, "İspanya'da varır varmaz iki ayaklı virüs muamelesi yaptılar. Bu nedenle Çin'e döndüğümüz için mutluyuz. İspanya'da durum ciddi, başbakanları da olağanüstü hal ilan etti" ifadelerini kullandı.