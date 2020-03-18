Belarus Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs kararı: Maçlar seyircili oynanacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Belarus'tan koronavirüs kararı! Maçlar seyircili oynanacak

'ndan koronavirüs kararı: Maçlar seyircili oynanacak

Belarus Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs kararı: Maçlar seyircili oynanacak

Dünya üzerinde birçok ligler koronavirüs sebebiyle erteleme kararı alırken, bu hafta yeni sezonu başlayacak olan Belarus Ligi öncesinde federasyon, maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Şu an itibariyle maçların seyircili oynanmasına karar verdik. Birçok lig askıya alındı ama bizim maç takvimimiz diğer ligler gibi değil." ifadeleri kullanıldı.

Dünyada giderek artan koronavirüs tehdidi nedeniyle Avrupa'da birçok ülke liglerini erteleme kararı almıştı. bu hafta başlayacak olan ligle alakalı maçların seyircili oynanacağını duyurdu.

Belarus Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Salı günü toplantısı gerçekleşti. Alınan bilgilere dayanarak, Belarus Futbol Federasyonu olarak ligi başlatmaya karar verdik. Ülkemizde şu anda teyit edilmiş 36 koronavirüs vakası bulunuyor. Durumu yakından takip ediyoruz. İlgili makamlardan bilgi alıyoruz. Şu an itibariyle maçların seyircili oynanmasına karar verdik. Birçok lig askıya alındı ama bizim maç takvimimiz diğer ligler gibi değil." ifadelerini kullandı.

"LİGLER ERTELENMELİ"

BATE Borisov futbolcusu Filipovic ise liglerin ertelenmesi gerektiğini söylerken, "Avrupa'da neredeyse bütün ligler ertelendi ama Belarus'ta böyle bir karar alınmadı. Bence liglerin ertelenmesi gerekiyor. İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor." ifadelerini kullandı.

  1. 18.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Belarus Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs kararı: Maçlar seyircili oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN