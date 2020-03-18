Belarus Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs kararı: Maçlar seyircili oynanacak
Dünya üzerinde birçok ligler koronavirüs sebebiyle erteleme kararı alırken, bu hafta yeni sezonu başlayacak olan Belarus Ligi öncesinde federasyon, maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Şu an itibariyle maçların seyircili oynanmasına karar verdik. Birçok lig askıya alındı ama bizim maç takvimimiz diğer ligler gibi değil." ifadeleri kullanıldı.
Dünyada giderek artan koronavirüs tehdidi nedeniyle Avrupa'da birçok ülke liglerini erteleme kararı almıştı. Belarus Futbol Federasyonu bu hafta başlayacak olan ligle alakalı maçların seyircili oynanacağını duyurdu.
Belarus Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Salı günü UEFA toplantısı gerçekleşti. Alınan bilgilere dayanarak, Belarus Futbol Federasyonu olarak ligi başlatmaya karar verdik. Ülkemizde şu anda teyit edilmiş 36 koronavirüs vakası bulunuyor. Durumu yakından takip ediyoruz. İlgili makamlardan bilgi alıyoruz. Şu an itibariyle maçların seyircili oynanmasına karar verdik. Birçok lig askıya alındı ama bizim maç takvimimiz diğer ligler gibi değil." ifadelerini kullandı.
"LİGLER ERTELENMELİ"
BATE Borisov futbolcusu Filipovic ise liglerin ertelenmesi gerektiğini söylerken, "Avrupa'da neredeyse bütün ligler ertelendi ama Belarus'ta böyle bir karar alınmadı. Bence liglerin ertelenmesi gerekiyor. İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor." ifadelerini kullandı.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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