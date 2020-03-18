Belarus Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs kararı: Maçlar seyircili oynanacak

Dünyada giderek artan koronavirüs tehdidi nedeniyle Avrupa'da birçok ülke liglerini erteleme kararı almıştı. Belarus Futbol Federasyonu bu hafta başlayacak olan ligle alakalı maçların seyircili oynanacağını duyurdu.

Belarus Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Salı günü UEFA toplantısı gerçekleşti. Alınan bilgilere dayanarak, Belarus Futbol Federasyonu olarak ligi başlatmaya karar verdik. Ülkemizde şu anda teyit edilmiş 36 koronavirüs vakası bulunuyor. Durumu yakından takip ediyoruz. İlgili makamlardan bilgi alıyoruz. Şu an itibariyle maçların seyircili oynanmasına karar verdik. Birçok lig askıya alındı ama bizim maç takvimimiz diğer ligler gibi değil." ifadelerini kullandı.

"LİGLER ERTELENMELİ"

BATE Borisov futbolcusu Filipovic ise liglerin ertelenmesi gerektiğini söylerken, "Avrupa'da neredeyse bütün ligler ertelendi ama Belarus'ta böyle bir karar alınmadı. Bence liglerin ertelenmesi gerekiyor. İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor." ifadelerini kullandı.