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17 Mart 2020, Salı
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'da tüm müsabakaları askıya alındı

Ukrayna'da tüm futbol müsabakaları askıya alındı

Federasyonu, koronavirüs önlemleri çerçevesinde liglerin askıya alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada 18 Mart'tan itibaren tüm Ukrayna ile U21 ve U19 Şampiyonaları'nın bir sonraki karara kadar askıya alındığı kaydedildi.

Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm futbol organizasyonlarının askıya alındığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, dünyaya yayılan koronavirüs salgının Ukrayna'da da etkisini göstermesi nedeniyle, 18 Mart'tan (Yarın) itibaren tüm Ukrayna ile U21 ve U19 Şampiyonaları'nın bir sonraki karara kadar askıya alındığı kaydedildi.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 23:14
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