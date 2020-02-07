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07 Şubat 2020, Cuma
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Kadın Hakem Kampı tamamlandı

Kadın FIFA Hakem Kampı tamamlandı

Hakem Programlarının bir parçası olan ve Kadın Hakemlerinin başarı seviyelerini yükseltmek amacıyla düzenlenen Gelişim Kampı tamamlandı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 5-7 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen kampta kadın hakemlerin yaptıkları antrenmanların yanı sıra mücadeleler, disiplin uygulamaları, elle oynamalar ve VAR konusunda eğitimler aldı; beslenme ve antrenman teknikleri konusunda bilgilendirildi.

Başkanı ile MHK Üyesi M. da kampa katılarak çalışmaları takip etti.

  1. 07.02.2020
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