Koronavirüsü sonrası yıldız futbolcular FIFA'ya koştu! Sözleşme feshi...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü salgını futbolu da etkiledi. Federasyon yaptığı açıklamada ligin 22 Şubat olan başlama tarihini süresiz erteledi. Ölümcül virüs nedeniyle transfer piyasası da bir anda karıştı. Çin Ligi'nde birbirinden ünlü yıldız top koştururken bazıları da salgından korktukları için sözleşmelerini feshetmek üzere soluğu FIFA'da aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre FIFA'nın aklındaki plan oyuncuların kiralanması için süre vermek. Avrupa'da ara transfer dönemi bugün sona erecek. Ancak kaynaklara göre; FIFA, Çin Ligi'ndeki oyuncuları ve kulüpleri mağdur etmeden oyuncuların transferi için herkese ek süre tanımayı planlıyor.

Çin'de düzenlenecek organizasyonlar da bir bir erteleniyor. 13-15 Mart tarihlerinde Çin'in Nanjing kentinde düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2021 yılına ertelendi. 19 Nisan'daki Formula 1'in Shangai GP'sinin de ertelenmesi görüşülüyor.

İŞTE ÇİN LİGİ'NİN YILDIZLARI

Çin Ligi'nde forma giyen birçok yıldız futbolcu bulunuyor. İşte o isimlerden bazıları; Anderson Talisca, Marouane Fellaini, Arnautovic, Paulinho, Moussa Dembele, Ighalo, Salomon, Rondon, Oscar, El Shaarawy, Stephane Mbia,, Hulk, Marek Hamsik, Alex Teixeira...

KORONAVİRÜS NEDİR?

Son günlerde Çin'de ölümlere neden olan Corona Viruslar yüzeylerinde çubuksu uzantılar taşır. Bu çıkıntıların Latince'deki "corona", yani "taç" anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir. 50 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı daha fazla tespit edilmiştir. Vakaların çoğunda eşlik eden en az bir hastalık tespit edilmiştir. En sık eşlik eden hastalıkların diyabet, hipertansiyon, obezite, kanser, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalıkları olduğu görülmüştür.Bu durumun, hastalığın SARS'a göre neden daha ölümcül olduğunu açıklayabilecek nedenlerden biri olduğu ve Kronik Hastalığı olan kişilerin MERS-CoV için risk taşıdığı söylenebilir.