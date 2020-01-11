Leicester’dan Merih’e 3. teklif

Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester City, 'Türk duvarını' kurmak için Merin Demiral'ı transfer etmek istiyor. Daha önce Juventus'a 30 ve 40 milyon euro'luk iki teklif yapan ve ret yanıtı alan Premier Lig ekibi geri adım atmıyor. Leicester City, İtalyan devinin kapısını çalarak daha yüksek bir teklifle ikna etmeye çalışacak.