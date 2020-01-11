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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Leicester’dan Merih’e 3. teklif

Leicester’dan Merih’e 3. teklif

Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran , 'Türk duvarını' kurmak için etmek istiyor.

Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran , 'Türk duvarını' kurmak için etmek istiyor. Daha önce 'a 30 ve 40 milyon euro'luk iki teklif yapan ve ret yanıtı alan ekibi geri adım atmıyor. Leicester City, İtalyan devinin kapısını çalarak daha yüksek bir teklifle ikna etmeye çalışacak.

  1. 11.1.2020
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